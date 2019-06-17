سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط زوجين تخصصا فى الاتجار بالمخدرات فى بنى سويف

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:17 ص
ضبط زوجين تخصصا فى الاتجار بالمخدرات فى بنى سويف هيروين - أرشيفية
بنى سويف – هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، اليوم الاثنين، من ضبط تاجر وزوجته تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة قبل توزيعها على عملائهما بمراكز وقرى بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائى يفيد بقيام تاجر مواد مخدرة "هيروين" وزوجته بعد أن تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة "هيروين" وأمر بسرعة ضبطهما.

وتم تشكيل فريق بحثى بإشراف العميد خالد عبد السلام رئيس المباحث الجنائية، والرائد عبد الله السنوسى رئيس مباحث مركز بنى سويف وقاد النقيب أحمد سعد معاون مباحث مركز بنى سويف حملة أمنية مكبرة تمكن من خلالها من ضبط التاجر ويدعى "رفاعي.ك.م" وشهرته رفعت عبد الجليل 47 سنة، وسبق اتهامه فى 40 قضية ويعد من أخطر تجار الهيروين، وزوجته "نعمة.م.ح" 32 سنة، وبحوزتهما 200 جرام من مخدر "الهيروين" ومبلغ مالى من متحصلات الاتجار، بعد أن قاما بتكوين تشكيل عصابى للتخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين بمركز بنى سويف.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


مخدرات

بنى سويف

الاتجار فى المخدرات

هيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة