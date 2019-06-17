ضبط زوجين تخصصا فى الاتجار بالمخدرات فى بنى سويف

بنى سويف – هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، اليوم الاثنين، من ضبط تاجر وزوجته تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة قبل توزيعها على عملائهما بمراكز وقرى بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائى يفيد بقيام تاجر مواد مخدرة "هيروين" وزوجته بعد أن تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة "هيروين" وأمر بسرعة ضبطهما.

وتم تشكيل فريق بحثى بإشراف العميد خالد عبد السلام رئيس المباحث الجنائية، والرائد عبد الله السنوسى رئيس مباحث مركز بنى سويف وقاد النقيب أحمد سعد معاون مباحث مركز بنى سويف حملة أمنية مكبرة تمكن من خلالها من ضبط التاجر ويدعى "رفاعي.ك.م" وشهرته رفعت عبد الجليل 47 سنة، وسبق اتهامه فى 40 قضية ويعد من أخطر تجار الهيروين، وزوجته "نعمة.م.ح" 32 سنة، وبحوزتهما 200 جرام من مخدر "الهيروين" ومبلغ مالى من متحصلات الاتجار، بعد أن قاما بتكوين تشكيل عصابى للتخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين بمركز بنى سويف.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.