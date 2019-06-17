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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالجيزة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:41 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالجيزة توك توك - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك والدراجات النارية وخطف الهواتف المحمولة بمنطة أبو النمروس بجنوب الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص وسائق بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وخطف الهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وقيامهم بإرتكاب 7 جرائم بدائرة المركز ومركز شرطة البدرشين وأقسام العمرانية والجيزة والطالبية، وأرشدوا عن المسروقات و4 مركبات توك توك، دراجة نارية ، عدد 2 هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 


تشكيل عصابى لسرقة السيارات

سرقة التوك توك

سرقة السيارات

حوادث الجيزة

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