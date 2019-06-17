صور.. وفد من الجامعة الأمريكية يزور جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبلت جامعة الزقازيق، وفدًا رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية برئاسة غادة حبشى المسئول الإعلامى بالجامعة الأمريكية ومشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى، لمتابعة سير العمل وتقييم أداء المراكز الجامعية للتطوير المهنى UNCCD وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، كما يهدف من الزيارة مقابلة عدد من الطلاب الذين حصلوا على دورات وبرامج تدريبية بمركز التطوير المهنى بالجامعة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة هى الثانية حيث قام وفد الجامعة الأمريكية بزيارة جامعة الزقازيق فى فبراير الماضى وخلال الزيارة أشاد الوفد بمستوى المراكز الثلاثة المتقدمة فى جودة العملية التعليمية، وإقبال عدد كبير من طلاب الجامعة على الدورات التدريبية التى يقدمها مركز الجامعة للتطوير المهنى، وأن المراكز الجامعية للتطوير المهنى خلال ثلاثة شهور فقط نظمت عدد من الدورات التدريبية فى مجالات مهارات التوظيف والاتصال واللغات بهدف تنمية مهارات الطلاب فى تخطيط مسارهم المهنى وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.



وفد من الجامعة الأمريكية