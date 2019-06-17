صور.. نفوق عشرات الأطنان من سمك الدنيس فى المزارع السمكية بدمياط

اشتكى أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة من نفوق عشرات الأطنان معظمها من أسماك الدنيس وسط غياب تام لدور هيئة الثروة السمكية.

وتضرر أصحاب المزارع السمكية من غلق عشرات القنوات الشعاعية بين المزارع لوجود نسبة إطماء عالية، وأكد أصحاب المزارع أن قنوات الرى والصرف ضيقة ولا تسمح بجريان المياه وتغييرها على النحو المطلوب.

وقال السيد زكريا رجب أحد المتضررين، إن القنوات الرئيسية مغلقة أو شبه مغلقة فضلا عن غياب دور الإرشاد من جانب هيئة الثروة السمكية ولا يوجد اتصال بينهم وبين أصحاب المزارع، وتابع قائلا، "مجهود عامين ومصاريف أصحاب المزارع على مزارعهم تضيع فى ساعات".

وأضاف محمد عاشور صاحب مزرعة سمكية، أن هيئة تنمية الثروة السمكية تعمل كهيئة جباية أو هيئة تحصيل إيجار أما التنمية فهى فى خبر كان، وتابع قائلا "ربنا يعوض على من فقد ماله وتعبه ومجهوده والكل مسئول عن ما يحدث أصحاب المزارع و هيئة تنمية الثروة السمكية".

وأوضح المهندس مجدى عبد الواحد مدير إدارة التشغيل والإنتاج بالثروة السمكية بدمياط فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقرير المبدئى عن نفوق الأسماك فى مزارع بحيرة المنزلة ، يعود لارتفاع نسبة الأمونيا عن الحد المسموح، واختناقها لارتفاع حرارة الجو ونقص الأكسجين.

وأكد عبد الواحد، أن تلك الظاهرة تتكرر سنويا فى هذا التوقيت وتكررت فى شهرى يوليو وأغسطس من العام الماضى.