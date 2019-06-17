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صور.. "معا لترشيد سر الحياة" حملة لتوعية المصطافين بالترشيد

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:25 م
صور.. "معا لترشيد سر الحياة" حملة لتوعية المصطافين بالترشيد جانب من حملات التوعية للمصطافين
الاسكندرية - جاكلين منير

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انطلقت أولى حملات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم بشاطئ المندرة٢، تحت شعار "معا لترشيد سر الحياة"، ونظم فريق العمل بالإدارة العامة للتوعية حملات للشواطئ، من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المصطافين من مختلف المحافظات، وعرض قضية ندرة المياه وكيفية مجابهتها من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال القادمة.
 
 
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وتم تشكيل مجموعات إرشادية متدربة وزعت مطبوعات عن أهمية المورد المائي، مع تقديم شرح وافى لأسرالمصطافين، لتوضيح أن كل  قطرة ماء تفرق فى إزدهار الحياة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية للأطفال تتمثل فى مباريات كرة القدم، ولعبة الكراسى الموسيقية واللعب على لوحة (ميما)، والتى تتطابق فكرتها مع لعبة السلم والثعبان ولكن بشكل يتوافق مع السياسة التوعوية بأهمية قطرة الماء. 
 
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وتضمنت المسابقة توزيع ألعاب وهدايا وقصة "سلمى وقطرة الماء" على جميع الفائزين من أجل دعم تقليل الفاقد وعدم إهدار المياه لتأمين حصص مياه عذبة متوفرة للجميع.
 
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الاسكندرية

ترشيد المياه

شركة مياه الاسكندرية

شاطئ المندرة

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