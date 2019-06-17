صور.. مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد يفوز بمسابقة "مراكزنا أحلى بينا"

مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
مركز شباب الخارجة يفوز بمسابقة مراكزنا احلي بينا
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