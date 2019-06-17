صور.. مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد يفوز بمسابقة "مراكزنا أحلى بينا"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

فاز مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بمسابقة "مراكزنا أحلى بينا" ضمن فعاليات الملتقى الأول لمراكز شباب المدن، والتى أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،والدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمراكز شباب المدن.

كما فازت فرقة الهواة للفنون الشعبية بمركز شباب الخارجة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الفنون الشعبية، ضمن الملتقى الأول للإتحاد العام لمراكز شباب المدن، وحصل الفنان عيد مسلم بجائزة أفضل مدرب فنون شعبية على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم الفائزين فى الحفل الختامى للملتقى الأول لمراكز شباب المدن، وختام الأنشطة تحت شعار "مراكزنا أحلى بينا"، والتى شارك فيه مركز شباب الخارجة، بحضور ياسر حمدان أمين الصندوق بالمركز، والكابتن عماد فتحى مدير المركز، وفرقة الهواة للفنون الشعبية بمركز شباب الخارجة، بقيادة الفنان عيد مسلم ومجموعه من الفنانين بالفرقة.