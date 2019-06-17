صور .. محافـظ المنوفية يتفقد محيط مدارس الثانوية العامة فى شبين الكوم

المنوفية _محمد فتحى

أجرى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة 2019، بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بنين بمدينة شبين الكوم.

وتفقد المحافظ محيط المدرسة للوقوف على مدي الإنضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، وكذا الإطمئنان علي إنتظام سير الإمتحانات، رافقه رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب الإمتحانات بمواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.

ووجه المحافظ، بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، موضحاً بأن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة .

جدير بالذكر، أنه قد سبق وقامت محافظة المنوفية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرف عمليات المدن والمراكز، لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.