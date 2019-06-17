صور.. محافظ قنا : الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال محور قوص – نقادة

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،إنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% من الأعمال الخاصة بالمشروع القومى محور قوص - نقادة، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ قنا لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ المشروع على أرض الواقع،رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية من مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد الهجان الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بكوبرى ترعة الكلابية العلوى المار بطريق مصر - أسوان الزراعى، كما تابع أعمال التسوية والتمهيد وصب الميول الخراسانية بكوبرى طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى.

وأكد المحافظ على أن المحور يمتد بطول 19 كم وتتخطى تكلفته المالية مليار و200 مليون جنيه، وإنه من المقرر أن يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبرى و12 نفقا.

وأشار الهجان إلى أن مشروع محور قوص - نقادة يعد أحد أهم المشروعات التنموية الهامة بمحافظة قنا، والذى سيحقق نقلة حضارية وتنموية كبيرة، حيث سيخدم مشروعات التنمية والإستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبى، ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية، والمنطقة الإستثمارية بمدينة قفط، والتوسعات العمرانية الجديدة .



محافظ قنا يتفقد المشروع



محور قوص نقادة



محور قوص نقادة