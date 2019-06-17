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صور.. محافظ قنا : الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال محور قوص – نقادة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:14 ص
صور.. محافظ قنا : الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال محور قوص – نقادة محافظ قنا يتفقد أعمال كوبرى ترعة الكلابية
قنا - وائل محمد

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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،إنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% من الأعمال الخاصة بالمشروع القومى محور قوص - نقادة، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ قنا لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ المشروع على أرض الواقع،رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية من مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد الهجان الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بكوبرى ترعة الكلابية العلوى المار بطريق مصر - أسوان الزراعى، كما تابع أعمال التسوية والتمهيد وصب الميول الخراسانية بكوبرى طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى.

وأكد المحافظ على أن المحور يمتد بطول 19 كم وتتخطى تكلفته المالية مليار و200 مليون جنيه، وإنه من المقرر أن يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبرى و12 نفقا.

وأشار الهجان إلى أن مشروع محور قوص - نقادة يعد أحد أهم المشروعات التنموية الهامة بمحافظة قنا، والذى سيحقق نقلة حضارية وتنموية كبيرة، حيث سيخدم مشروعات التنمية والإستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبى، ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية، والمنطقة الإستثمارية بمدينة قفط، والتوسعات العمرانية الجديدة .

1محافظ قنا يتفقد المشروع
محافظ قنا يتفقد المشروع

 

2محور قوص نقادة
محور قوص نقادة

 

3 محور قوص نقادة
محور قوص نقادة

 

4الاعمال الإنشائية بمحور قوص
الأعمال الإنشائية بمحور قوص

 

 


محور قوص نقادة

محافظ قنا

المشروعات القوميه

المناطق الصناعية بقنا

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