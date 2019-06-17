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صور ..محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة بتكلفة 30 مليون جنيه

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:40 م
صور ..محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة بتكلفة 30 مليون جنيه محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بإنهاء الأعمال الجارية بمستشفى رشيد الجديد فى مواعيدها المقررة، مع رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى .
    
جاء ذلك، خلال تفقدة الاعمال التنفيذية بالمستشفى الجديد بمدينة رشيد، بنسبة تنفيذ 85 %، والمقرر تسليمها مع نهاية العام الجاري .
 
وقام محافظ البحيرة، بتفقد أقسام مستشفى رشيد، وألتقى بعدد من المرضى، مشددا على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة الصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية والطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتجهيزها بأحدث المعدات وحسن معاملة المرضى .
 
يذكر أن، مبنى مستشفى رشيد الجديد، مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، ويضم مبنى طوارئ بملحقاته بالدور الأرضي، وعمليات طوارئ وأطفال مبتسرين، وعناية مركزة تسع 50 سريراً، بإجمالي تكاليف 30 مليون جنية للأجهزة والمعدات الطبية، كما تضم قسم الأشعة المقطعية الجديد المتبرع به من شركة بتروجت بتكلفة 6 ملايين جنية .
 
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (1)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (2)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (3)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (4)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (5)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (6)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (7)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (8)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة

محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديد (9)
محافظ البحيرة يتفقد أعمال مستشفى رشيد الجديدة 

 


محافظه البحيره

مدينه رشيد

مستشفى رشيد

محافظ البحيره

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