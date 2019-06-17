صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ10 حالات تعد على الأراضى خلال 24 ساعة

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 10 إزالات فورية في المهد تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بخمس مراكز "طما، وطهطا، والمراغة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج"، وإيقاف أبنية مخالفة ومصادرة مواد البناء.



إزالة تعديات على الأراضى الزراعية

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة فورية فى المهد لـ 5 حالات قبل تطويرها، منها حالة بنجع شما بقرية الحديقة، لافتا الى إيقاف الأعمال ومصادرة مواد البناء، وحالتين بناء مخالف فى المهد بقرية الشوكا، بالإضافة إلى حالة بمساحة واحد قيراط ببندر طما، وأخرى بالدور الأول علوي بقرية العتامنة بمجلس قروية مشطا بمساحة 81 متر .

وذكر المتحدث الرسمي، أن مركز ومدينة طهطا أوقف حالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بقرية الصفيحة، مشيراً إلى قيام مركز ومدينة المراغة بإزالة فورية بنجع العزبة ببني هلال لسور بطول 10 أمتار وارتفاع 1.5 متر، لافتاً إلى قيام حي شرق سوهاج بأعمال المصادرة والتحفظ على مواد مستخدمة في بناء عقار مخالف بشارع أسيوط - سوهاج.

وفي حي غرب سوهاج نفذ الحي إزالة لعدد 2 مبني مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقه الحلاجة، بمساحة ثلاثة قراريط .

وقال المتحدث الرسمي، إن تلك الحملات المستمرة تنفيذاً لتوجيهات محافظ سوهاج، بتطبيق القانون بكل قوة في مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد.



إزالة تعديات على الأراضى الزراعية



إزالة تعديات على الأراضى الزراعية