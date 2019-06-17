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صور.. رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة بقريتى المعصرة وأسمنت

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:00 م
صور.. رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة بقريتى المعصرة وأسمنت رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أجرى كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية مفاجئة لمخبزى المعصرة وأسمنت، يرافقه كامل إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة، ومصباح أحمد محمد مدير مكتب تموين المعصرة، للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ووجه بتحرير محاضر خبز ناقص الوزن لمخبزبن لمخالفتهما الشروط

وشدد رئيس المركز، على ضرورة المرور والمتابعة اليومية لجميع المخابز، وتحرير محاضر تجاه المخالفين من أصحاب المخابز، وذلك خرصا على وصول الدعم التموينى من الخبز للمنتفعين.

وفى سياق متصل، أجرى رئيس مركز ومدينة الداخلة، زيارة تفقدية لمزرعة الشيخ والى التابعة لادارة المشروعات بالمركز، يرافقه ربيع راغب مدير إدارة المشروعات بمركز الداخلة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمزرعة.

ووجه إبراهيم، بضرورة التوسع فى الصوب الزراعية بالمزرعة لما تحققه من اكتفاء ذاتى فى مختلف المنتجات الزراعية، وكذلك للمساهمة فى الحد من ارتفاع الأسعار.

كما قام رئيس المركز، بزيارة تفقدية لعملية انشاء محطة الرفع للصرف الصحى بقرية الشيخ مفتاح، والتى يرافقه المهندس عبدالله سفينة رئيس الوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، ووجه بتذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة للعملية للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

 

 
 
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (1)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (2)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (3)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (4)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (5)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (6)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (7)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (8)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (9)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (10)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة (11)
رئيس مركز الداخلة يحرر محاضر ضد مخابز مخالفة 

 


محافظه الوادى الجديد

حمله تموينيه

الدعم التموينيى

مركز الداخلة

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