صور .. رئيس حى المنتزه يتفقد مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية

أجرى اليوم الاثنين، حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، جولة تفقدية بنطاق الحى يرافقه الإدارات المعنية الميدانية بالحى وايضا المجتمع المدني، حيث تابع أعمال رصف شارع محسن العمومي وأعمال النظافة بطريق الكورنيش.

من جهة أخرى قامت أجهزة الحى بصيانة أعمال الإنارة، وذلك بناء على تعليمات حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول باستمرار عمليات الصيانة اللازمة لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الحى وتحت إشراف مدير ادارة الكهرباء وبتواجد فنيى الإدارة، حيث تم صيانة وإنارة الشوارع الآتية: مساكن الخندق سيدى بشر قبلي شارع القاضي النعمانى، شارع القاهرة من ملك حفنى قبلى، خلف مسجد الموحدين، شارع 595 سيدى بشر قبلى.

فيما قام جهاز الرصد البيئى بمتابعة أعمال كنس وغسيل الأرصفة بمنطقة بير مسعود ومتابعة حالة النظافة.