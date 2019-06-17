صور.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح الأسبوع الوطنى الخامس للتنمية المستدامة

استضافت جامعة الأزهر فعاليات الأسبوع الوطنى الخامس للتنمية المستدامة بعنوان: "المدن المستدامة في إطار الحفاظ على الموارد"، والذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع منتدى البيئة المصرى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.

وناقش المنتدى الذى حضره ممثلون عن مؤسسات الدولة المختلفة وخبراء من جامعات مصر فى مجال البيئة، المدن المستدامة، أو المدينة البيئية، باعتبارها مدينة صممت مع مراعاة الأثر البيئى، ودورها فى الحفاظ على البيئة ومواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتى للقائمين بها ومواجهة كل أسباب التلوث.

من جانبه قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، في كلمته بالمنتدى، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خطت خطوات واثقة نحو التميز والإبداع، مشيرا أن الجامعة تحتضن مقر اتحاد الجامعات لدول شمال أفريقيا، كما أنها نجحت نجاحًا شهد به الجميع في تنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لشباب الجامعات الأفريقية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجانب ذلك تستضيف جامعة الأزهر المؤتمر الدولى للتعليم العالي والبحث العلمى فى جامعات قارة أفريقيا الشهر المقبل.

وأكد المحرصاوى، أن الأزهر الشريف يستمد قوته واستمر بقائه بسبب منهجه الوسطى المعتدل ودعوته إلى قبول الآخر وإلى التعايش والمواطنة والاندماج الإيجابي بين الناس، وهو قبلة المسلمين العلمية.

وأوضح أن الأزهر يدرس به نحو 40 ألف طالب من أكثر من 100 دولة، غير الطلاب المصريين، وجامعة الأزهر أعرق الجامعات على مستوى العالم، وتضم 89 كلية منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، حصلت 14 كلية منهم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، و7 كليات في طريقها نحو الحصول علي الجودة والاعتماد قريبا.

وأكد أن الجامعة لديها قطاع طبي متميز في أداء رسالته التعليمية والمجتمعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ويؤدى دورًا مجتمعيًا في رعاية صحة المصريين من خلال المستشفيات الجامعية بالقاهرة والأقاليم، والتي تقدم خدماتها الطبية على مدار الساعة فى شتى ربوع الوطن، وخدمات صحية إنسانية من خلال القوافل الطبية الشاملة التي تجوب البلاد داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن لدينا في جامعة الأزهر قامات علمية متميزة منها على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور عبد الشافي عبادة، أستاذ الرياضيات التطبيقية بجامعة الأزهر، الذى فاز مؤخرًا بجائزة "نكروما"‬ العلمية الأفريقية رفيعة المستوى، وكان قد حصل على جائزة النيل عام 2012، وجائزة الدولة للإبداع، والدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، على فوزه بجائزة النيل في العلوم 2018، والدكتور خالد سعد مخيمر، الأستاذ بكلية علوم الأزهر، على فوزه بجائزة الدولة للتفوق في العلوم، وذلك لعام 2018، وغيرهم من العلماء الأجلاء الأفذاذ والذي تم تكريمهم محليًا ودوليًا.

وأشار المحرصاوى إلى أن جامعة الأزهر، نجحت خلال الفترة الماضية في مواصلة جهودها الملموسة لتطوير التعليم الجامعى، سواء فيما يتعلق باستحداث أنظمة التعليم الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجى، وتحقيق معايير الجودة العالمية، ما أهلها لتصدر التصنيف الأفريقى للجامعات، واحتلالها مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات الدولية، وذلك في إطار اضطلاعها برسالتها العلمية والدعوية والاجتماعية والإنسانية من خلال كلياتها التي تمتد عبر مختلف محافظات الجمهورية، ورفع مستوى خريجيها الذين ينتشرون بالداخل والخارج، ويسهمون في كافة المجالات المجتمعية، إضافة إلى دورهم المحورى فى ترسيخ الفهم الصحيح للدين الحنيف وفق منهج رصين يُجَّسد صحيح الإسلام بتعاليمه السمحة: عقيدة وشريعة وأخلاقًا.