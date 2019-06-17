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صور.. حملات مرورية لضبط المخالفين بمراكز ومدن محافظة الغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:45 ص
صور.. حملات مرورية لضبط المخالفين بمراكز ومدن محافظة الغربية جانب من الحملات المرورية
الغربية - محمد طارق

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شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة  مرور الغربية ، حملات مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بناء على توجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

 

وتمكنت حملة مرورية، من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.

 

حملات مرورية في الغربية.
حملات مرورية في الغربية.

 

حملات مرورية في الغربية
حملات مرورية في الغربية

 

حملات مرورية لسائقي السرفيس
حملات مرورية لسائقي السرفيس

 

حملات مروريه في الغربية_1
حملات مروريه في الغربية

حملات مرورية

مرور الغربية

المحلة الكبرى

حملة مرورية

محافظة الغربية

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