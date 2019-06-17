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صور .. جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأة فى حاويات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:01 م
صور .. جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأة فى حاويات مستحضرات تجميل مخبأه فى حاويات
الإسكندرية أسماء على بدر

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أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمرك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام جمرك الدخيلة، أكبر محاولة لتهريب مشمول أربعة حاويات، وهى تحتوى على مستحضرات تجميل أنواع وماركات عالمية مختلفة قادمة من الصين، وذلك تحت إشراف سعيد أبو سكينة مدير الإدارة .
 
وكشفت جمارك الدخيلة الواقعة، أثناء فحص الحاويات، وتبين وجود صناديق كرتونية مخبأه خلف أجولة مسحوق كيماويات، وبفحصها تبين تهريب مستحضرات تجميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتوقيع الغرامة المالية للمخالفين.
 
جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأه فى حاويات (1)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأه فى حاويات (1)

جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأه فى حاويات (2)
 
جمارك الدخيلة تحبط تهريب مستحضرات تجميل مخبأه فى حاويات (3)
 

 


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