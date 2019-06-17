صور.. توقيع اتفاقية بين جامعة الإسكندرية وإكس مارسيليا فى التعاون الدولى

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ايفون برلاند رئيس جامعة إكس مارسيليا، فى إطار تطوير التعاون الدولى والتبادل العلمى المثمر بين جامعة الإسكندرية وجامعة إكس مارسيليا، و تجديد الإتفاقية الإطارية للتعاون الدولى بين الجانبين.

وجاءت الاتفاقية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات المحافظة، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، وأساتذة الجامعة، وأعضاء وفد جامعة إكس مارسيليا.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان اليوم، أن الإتفاقية تخدم جامعة الإسكندرية، حيث تتضمن الإستفادة من تنفيذ الخبرات التعليمية والتقنية والإدارية بين الجانبين.

وأضاف،أنها تشمل إجراء أبحاث مشتركة وتكوين فرق بحثية متخصصة فى المجالات المتخصصة ذات الإهتمام المشترك، وإستحداث برامج أكاديمية حديثة ومتطورة لطلاب جامعة الإسكندرية، فى مرحلتى البكالوريوس والماجستير والتبادل الطلابى والمشاركة فى الفاعليات الطلابية المختلفة.