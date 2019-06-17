سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا وخطط لتأمين الضيوف وتحركاتهم

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:25 م
صور.. تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا وخطط لتأمين الضيوف وتحركاتهم تعزيزات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل أيام من انطلاق الكان الأفريقى، استعدت أجهزة الأمن بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

 

وتم تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

 

وتهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة التى يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.

 

تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (1)
 
 
تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (2)
 
 
تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (3)
 
 
تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (4)
 
 
تعزيزات أمنية بمحيط ملاعب أمم أفريقيا (5)
 
 

امم افريقيا

تامين بطولة امم افريقيا

الكان

الكان الافريقي

شجع مصر

بطولة أمم أفريقيا

ملاعب أمم أفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. منتخب أنجولا يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:32 م

سوبر كورة يكشف خلاف أجيرى ومعاونيه بسبب حارس المنتخب فى أمم أفريقيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:29 م

مدرب الجزائر يحذر من الكرات الثابتة قبل امم افريقيا 2019

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 م

4 أيام على صافرة بداية كأس أمم أفريقيا.. دور المحكمة الرياضية الدولية فى النزاعات القانونية.. أنشئت سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا.. وتضم 300 محكم دولى من 87 بلدا.. وأبرز أعمالها فض النزاعات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة