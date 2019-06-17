صور.. تطهير الترع بمحافظة البحيرة من الحشائش و تسليك التغطيات

كتبت أسماء نصار

أكدت الإدارة العامة لرى غرب البحيرة، أنه تم تسليك التغطيات بهندسة رى كوم حمادة ومنها تغطية النجيلة بطول 800 متر فى الجزء من ك 2.800 وحتى ك 3.600 وجزء بطول 40 من ك 7.500 حتى ك 7.540 و نزع حشائش ترعه جرار معنيا بطول ٩ كيلو بهندسة .

وأضافت الإدارة أنه تم تطهير ترعة أبو دياب الأسفل داخل الكتلة السكنية لقرية نديبة فى الكيلو من 18حتى الكيلو 20، ورفع ناتج التطهير، وذلك بعد تكليفات المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، بالتأكد من جاهزية شبكة الترع ونهر النيل وتنفيذ عمليات التطهير و الصيانة، والاطمئنان على كافة المنشئات المائية و الأعمال الصناعية لتحمل التصرفات المطلوبة لتغطية احتياجات كافة القطاعات المستفيدة من المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، مع الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت المائية بصفة مستديمة.

أكد السعدى على رؤساء القطاعات بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمياه الجوفية، فضلاً عن متابعة مخالفات زراعة الأرز والتنسيق مع وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص تبديد المياه ومقابل الانتفاع بالإضافة إلى متابعة أعمال تأمين المنشآت الحيوية التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، والمضى قدما فى عمل قاعدة بيانات للمساحات التى تروى بالغمر بالمخالفة.