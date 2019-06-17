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صور.. بعد شكاوى أولياء الأمور.. إنهاء أزمة طوابع التأمين الصحى بالمنوفية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:48 ص
صور.. بعد شكاوى أولياء الأمور.. إنهاء أزمة طوابع التأمين الصحى بالمنوفية اجتماع مجلس أمناء محافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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ترددت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عقب تكدس العشرات منهم أمام مبنى الصحة المدرسية بأشمون للحصول على طوابع التأمين الصحى ليتثنى لهم التقديم لأبنائهم بالمدارس المختلفة .

من جانبه، أنهى الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء المحافظة  أزمة التكدس أمام الشبابيك للحصول على طوابع التقديم للمدارس .

جاء ذلك بعد تقديم رئيس مجلس الأمناء طلبا إلى رئيس المدينة لحل الأزمة الأمر الذى تم على خلفيته اجتماع مع كل من، محمد حمدى صحصاح مدير عام الإدارة التعليمية والدكتور معتمد يوسف مدير عام الإدارة الصحية، والدكتور أيمن العيسوى مدير عام التأمين الصحى، والمهندس صبحى المنوفى عضو مجلس أمناء مركز أشمون .

وتم حل مشكلة التكدس على طوابع التأمين الصحى للتقديم للمدارس وذلك باستلام الملفات بدون طوابع مع أخذ إقرار على ولى الأمر بإحضارها خلال شهرين من تاريخه وفتح 5 منافذ لتوزيع الطوابع، على أن يتم تقسيم المركز والوحدات المحلية ومدارسها لاستلام الطوابع حسب الجدول المعلن بالبطاقة.

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اجتماع مجلس أمناء المنوفية 

 

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مذكرة بخصوص طوابع الصحة المدرسية

 

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مذكرة بخصوص طوابع الصحة المدرسية

 


طوابع الصحة المدرسية

اشمون

مجلس امناء

رئيس مركز ومدينة اشمون

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