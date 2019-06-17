صور.. النيران تلتهم 250 ألف لتر من الكونياك فى إقليم شارنت الفرنسى

كتب محمد تهامى زكى

اندلع حريق ضخم بمخزن يحتوى على 250 ألف لتر من شراب الكونياك، فى إقليم شارنت الفرنسى دون تسجيل ضحايا.



ألسنة النيران المشتعلة فى المخزن

ووفقا لـRT، اندلع الحريق منتصف نهار السبت الماضى، فى منطقة ريفية من الإقليم قبل تدخل 70 رجل إطفاء لإخماده نهائيا، فيما قال مسؤول محلى فى قوات المطافئ: "نجحنا فى حماية منشأة تقطير مجاورة تحتوى على 350 ألف لتر من الشراب، إلى جانب العديد من الآليات الزراعية".



الدخان يتصاعد من المخزن

واضطر رجال الإطفاء لحراسة المكان طيلة الليلة التالية، خشية من تدافع محبى احتساء الخمور على القبو.

وتعتبر منطقة كونياك التى يحمل الشراب اسمها أول منطقة فى أوروبا من حيث كمية تخزين المشروبات الكحولية، حيث ينتج ويحفظ بها أكثر من نصف مليون هكتولتر سنويا.



النيران المشتعلة فى مخزن الكونياك

يذكر أن الكونياك هو مشروب كحولى قوى مقطر من عنب كروم محددة، ويعتق لمدة سنتين على الأقل فى براميل خشبية.



النيران تلتهم المخزن



النيران تلتهم مخزن الكونياك



اندلاع النيران فى مخزن الكونياك



جانب من حريق مخزن الكونياك



حريق مخزن الكونياك



حريق مخزن كونياك فى فرنسا



حريق



رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران