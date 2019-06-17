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صور.. افتتاح معرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:45 م
صور.. افتتاح معرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى
كتبت - منى فهمى

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افتتح اليوم الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجلمعة حلوان، لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض "كليلة ودمنة.. رؤية تشكيلية على مسرح خيال الظل" للدكتورة الفنانة عبير محمد مصطفى، المدرس بقسم الديكور بالكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور حسن متولى، رئيس قسم الديكور بالكلية، والعديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. ويستمر المعرض حتى يوم السبت 22 يونيو الحالى، وذلك فى إطار دور كلية الفنون الجميلة لنشر الوعى الفنى والعلمى، وسعيها الدائم لفتح قاعات العرض بالكلية للموهوبين.

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وجاء فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم الاثنين، أنه اعتمدت تصميمات الشخصيات بالمعرض على التلخيص، مع الحفاظ على السمات الأساسية لخطوط الشخصية، مع إضافة لون واحد أو اثنين على الأكثر مع اللون الأسود، ليميز كل شخصية، بحيث يكون مستمد من لون الشخصية الحقيقى.

جانب من الحضور بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من الحضور بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

و فن "خيال الظل" هو لون من الفن التمثيلى الشعبى، ينشأ من تحريك شخوص كاريكاتورية بين مصدر ضوئى وشاشة بيضاء، تسقط عليها ظلال هذه الشخوص، التى صممت بحيث تظهر على الشاشة نقوشها وألوانها، وهو فن مسرحى متكامل، يقوم على إخراج قصة، ويختلف خيال الظل على المسرح فى اعتماده على الدمى بدلاً من البشر أساسا فى التمثيل. ويجمع أغلب الباحثين على أن "خيال الظل" قد نشأ فى الشرق الأقصى، وانتقل إلى كثير من الدول، ومن المرجح أن يكون "خيال الظل" قد انتقل إلى البلاد العربية عن طريق التجار المسلمون بالقرن العاشر أو الحادى عشر الميلادى.

جانب من الحضور بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (2)
جانب من الحضور بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة عبير محمد مصطفى، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة بالزمالك "قسم الديكور"، والترتيب الأول عام 1995، وهى عضو بنقابة الفنانين التشكيليين.

الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (2)
الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (3)
جانب من الحضور بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (1)
عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (2)
عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (3)
عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (4)
عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (5)
عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك (6)
عمل فنى بمعرض كليلة ودمنة للدكتورة عبير مصطفى بفنون جميلة الزمالك 

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