سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة.. طريق "المحلة - كفر الشيخ" متهالك ولا يوجد به أعمدة إنارة

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:39 ص
صور.. اضبط مخالفة.. طريق "المحلة - كفر الشيخ" متهالك ولا يوجد به أعمدة إنارة الطريق
الغربية ـ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع" معانات المواطنين على الطريق الواقع بين مركز ومدينة المحلة إلى مدينة كفر الشيخ، وهو الطريق الوحيد الواصل بين مركز المحلة وكفر الشيخ بطول 20 كيلومترا ويربط بين عزب وقرى أبو على ومحلة زياد ودبره وعزبة الجمل ولم يتم تجديده منذ أكثر من 17 عاما ولا يوجد عليه إضاءة مما أدى إلى كثرة الحوادث.

وقال محمد عبد السلام أحد المارين على الطريق: إن أهالى هذه القرى فى حالة من القلق على أبنائهم من السفر على هذا الطريق لشدة خطورته، وخصوصا فى الأوقات المتأخرة من الليل لكثرة الحوادث، نظرا لعدم وجود أعمدة إنارة مع كثرة المنحنيات الخطرة والحفر وتكسيره.

وناشد الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ورئيس هيئة الطرق بالتدخل العاجل، وصيانة الطريق ورصفه وإزالة كافة المطبات العشوائية والأرصفة التى احتلت الطريق وعمل مطبات صناعية، ووضع إرشادات مرورية تضبط عمليات السرعة الزائدة، والعمل على إنارة الطريق لإنقاذ حياتهم من الموت على الأسفلت.

 

أهالي المحلة يطالبون بإعادة رصف الطريق

أهالي المحلة يطالبون بإعادة رصف الطريق

 

تدهور الحالة الفنية للطريق
تدهور الحالة الفنية للطريق

 

تهالك أجزاء من طريق المحلة - كفر الشيخ
تهالك أجزاء من طريق المحلة - كفر الشيخ

 

طريق الموت بالمحلة يحصد أرواح المواطنون_1
طريق الموت بالمحلة يحصد أرواح المواطنون

 

طريق الموت بالمحلة يحصد أرواح المواطنين
طريق الموت بالمحلة يحصد أرواح المواطنين

 

طريق الموت بالمحلة_1
طريق الموت بالمحلة

 

طريق الموت بالمحله
طريق الموت بالمحله

 

 


طريق المحلة

المحلة الكبرى

مديرية الطرق بالغربية

محافظ الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. اضبط مخالفة.. "قطيع خرفان العرب" تحتل شوارع رأس البر

السبت، 15 يونيو 2019 08:21 ص

صور.. اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر مقابر دمياط وتهدد السكان ‌

السبت، 15 يونيو 2019 07:46 ص

اضبط مخالفة.. البالوعات المفتوحة بحى "الضواحى" ببورسعيد تهدد السيارات

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 ص

صور.. حملات مرورية لضبط المخالفين بمراكز ومدن محافظة الغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:45 ص

صور.. اضبط مخالفة.. اسلاك الضغط العالى تهدد حياة المواطنين بـ"راهبين" الغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة