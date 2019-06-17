صور.. اضبط مخالفة.. طريق "المحلة - كفر الشيخ" متهالك ولا يوجد به أعمدة إنارة

الغربية ـ محمد طارق

رصدت عدسة "اليوم السابع" معانات المواطنين على الطريق الواقع بين مركز ومدينة المحلة إلى مدينة كفر الشيخ، وهو الطريق الوحيد الواصل بين مركز المحلة وكفر الشيخ بطول 20 كيلومترا ويربط بين عزب وقرى أبو على ومحلة زياد ودبره وعزبة الجمل ولم يتم تجديده منذ أكثر من 17 عاما ولا يوجد عليه إضاءة مما أدى إلى كثرة الحوادث.

وقال محمد عبد السلام أحد المارين على الطريق: إن أهالى هذه القرى فى حالة من القلق على أبنائهم من السفر على هذا الطريق لشدة خطورته، وخصوصا فى الأوقات المتأخرة من الليل لكثرة الحوادث، نظرا لعدم وجود أعمدة إنارة مع كثرة المنحنيات الخطرة والحفر وتكسيره.

وناشد الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ورئيس هيئة الطرق بالتدخل العاجل، وصيانة الطريق ورصفه وإزالة كافة المطبات العشوائية والأرصفة التى احتلت الطريق وعمل مطبات صناعية، ووضع إرشادات مرورية تضبط عمليات السرعة الزائدة، والعمل على إنارة الطريق لإنقاذ حياتهم من الموت على الأسفلت.

أهالي المحلة يطالبون بإعادة رصف الطريق



تدهور الحالة الفنية للطريق



تهالك أجزاء من طريق المحلة - كفر الشيخ



طريق الموت بالمحلة يحصد أرواح المواطنون



طريق الموت بالمحلة يحصد أرواح المواطنين



طريق الموت بالمحلة