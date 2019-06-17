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صور.. استعدادا لاستقبال كأس الأمم الإفريقية تطوير طريق مطار برج العرب

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:05 م
صور.. استعدادا لاستقبال كأس الأمم الإفريقية تطوير طريق مطار برج العرب
الاسكندرية - جاكلين منير

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تفقد اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، تجهيزات تجميل طريق المطار مع المهندسة جيهان مسعود؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب، فى إطار الاستعدادات لاستقبال كأس الأمم الإفريقية 2019.
 
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وشملت الجولة التفقدية للواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، اليوم الإثنين، طريق المطار ببرج العرب، لمتابعة أعمال التطويروالتجميل، التى يقوم بها المركز لرفع كفاءة طريق المطار،  فى نطاق المركز استعداداً لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 
 

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وتفقد تركيب لوحة إرشادية للطريق ودهان البندورات على جانبى الطريق، وتقليم وتبليط النخيل بالجزيرة الوسطى، ومتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وتجريف الأتربة.

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وشدد اللواء حمدى حشاش على سرعة إنجاز الأعمال القائمة ومدى جاهزية الطريق لإستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية .
 
يذكر أن الجولة جاءت بحضور كلا من سكرتير عام المركز المهندسة نادية جبر، مدير إدارة الرصد البيئى، مدير إدارة الحدائق، مدير إدارة الكهرباء.
 
 
 
 

اخبار الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

مطار برج العرب

حى العامرية

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