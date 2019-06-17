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صور.. أولياء الأمور يفترشون الأرصفة ويقرأون القرآن أمام اللجان بالغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:35 ص
صور.. أولياء الأمور يفترشون الأرصفة ويقرأون القرآن أمام اللجان بالغربية أولياء الأمور يفترشون الأرصفة
الغربية محمد طارق

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تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بمحافظة الغربية، ممسكين المصاحف ويتلون القرآن.

مع إغلاق أبواب المدارس، ظل أولياء الأمور أمام الأبواب حتى قام الأمن بإبعادهم من أمام اللجان نهائيا، وكذلك وضع مصدات حديدية أمام عدد كبير من المدارس عدا الشوارع الرئيسية، فيما تم تثبيت خدمة أمنية أمام كل مدرسة، ومنع وقوف السيارات على مسافات محددة.

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة أمام اللجان بالغربية

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة أمام اللجان بالغربية

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة .

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

الأطفال تقرأ القرآن أمام اللجان
الأطفال تقرأ القرآن أمام اللجان

 

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة أمام اللجان
أولياء الأمور يفترشون الأرصفة أمام اللجان

 

أولياء الأمور يفترشون الارصفة
أولياء الأمور يفترشون الارصفة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

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