صور.. "أوقاف الفيوم" تعقد اختبارات لتحسين مستوى خطباء المكافأة

الفيوم – رباب الجالى

عقدت مديرية الأوقاف بالفيوم، الاختبار التحريرى لخطباء المكافأة، وذلك تقييمًا للدورة العلمية التى عقدت بدار مناسبات مسجد ناصر الكبير بالفيوم فى الفترة من 27 / 4 / 2019 م وحتى 1 / 5 / 2019 م، وتمهيدًا لضم من يجتاز الاختبارات النهائية بنجاح على بند التحسين، وشمل هذا الاختبار جميع خطباء المكافأة العاملين بالمديرية والذين تنطبق عليهم الشروط.

وقال الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل أوقاف الفيوم، إن هذا يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لرفع المستوى العلمى والمعرفى والمالى لخطباء المكافأة فى المديريات الإقليمية، وقد أجرى هذا الاختبار بمبنى كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) بالفيوم.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم والعاملين بالأزهر قاموا بجهد ملموس فى هذا الاختبار وأشاد به جميع الخطباء والعاملين بالأوقاف.



اختبارات الاوقاف



اختبارات الاوقاف



اختبارات الاوقاف

اختبارات الاوقاف