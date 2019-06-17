صفحات الغش تنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2019

نشرت صفحات الغش الإلكترونى، أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة، بعد دقائق من بدء لجنة الامتحانات فى التاسعة من صباح اليوم.

واستنكر أولياء الأمور، تداول صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدين أن الأمر لم يتوقف على مجرد تداول أسئلة الامتحان، بل وصل إلى حديث الطلاب مع بعضهم أون لاين حول الإجابات.

وقالت مصادر مسئولة، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة، لمعرفة مصدرها وتحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة.