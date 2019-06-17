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صحة بنى سويف: تحرير 18 محضرا لمنشآت أغذية والتوصية بغلق مطبخ محل كشرى

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:49 م
صحة بنى سويف: تحرير 18 محضرا لمنشآت أغذية والتوصية بغلق مطبخ محل كشرى جانب من المضبوطات
بنى سويف - أيمن لطفى

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ضبط فريق مكتب مراقبة الأغذية بمركز ومدينة اهناسيا غرب بنى سويف، عددا من المخالفات داخل منشآت غذائية، فضلا عن التوصية بغلق مطبخ أحد محلات الكشرى لمخالفته الشروط الصحية والبيئية، وذلك بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية حسن مدير الشؤون الوقائية بالمديرية.

وتابع مفتشو مكتب الاغذية عددا من المنشآت فى مدينة اهناسيا، وقرى المركز بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة نفذته اليوم الاثنين، وأسفرت عن  تحرير 10 محاضر جنح صحية لأصحاب بعض منشآت ومحال غذائية لوجود نقص فى الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية، وثمان محاضر لبعض العاملين بمنشآت غذائية لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية .
 
كما أعدمت الحملة 20 كيلو أغذية تالفة، عثر عليها داخل عدد من  المنشآت، بالإضافة إلى التوصية بإصدار قرار غلق إدارى لمطبخ كشرى بمدينة اهناسيا،  لعمله بدون ترخيص وعدم الإلتزام بالشروط الصحية والبيئية ما يمثل خطرا على الصحة العامة.
 
 
 
 
 

 

 


صحه بنى سويف

مكتب الاغذيه بمركز اهناسيا

الشؤون الوقائيه

منشات تعمل بدون ترخيص

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