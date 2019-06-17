"صحة ببنى سويف": اعدام 562 كيلو أغذية فاسدة وغلق 15 منشأة طبية مخالفة

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الاثنين تقرير بشأن مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيه الحالى حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 201 منشأة متنوعة،كما تم سحب 329 عينة،وإعدام 562 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 150 محضرا،فيما تم استخراج 250 شهادة صحية جديدة

كما كشف التقرير الذى عرضه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف عن تنظيم إدارة القوافل الطبية بالمديرية قافلتين بقريتى علي حمودة بمركز ناصر،وسالم البحيري بمركز الفشن ،وأسفرتا عن فحص 2962 حالة،وعمل 309 تحليل دم، و98 طفيليات ،وعمل أشعة لـ 14 حالة ،واصدار 13 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 37 حالات للمستشفيات، و54 موجات فوق صوتية، 14 رسم قلب ، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 154 مواطناً.

وفي مجالى الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على مستشفيات: ناصر، سمسطا، الواسطى ، صدر بني سويف ، الرمد بني سويف لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 15 حالة ، بالإضافة إلى ترخيص عدد 2 عيادة خاصة، و2 مركز طبي، بالإضافة إلى غلق 15 منشأة طبية نتيجة المرور على70 منشأة متنوعة،فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 11 صيدلية عامةو 4 صيدليات بالمستشفيات الحكومية و2 صيدلية بالوحدات الصحية، و2 مخزن أدوية.

وفي مجال التمريض،تم تدريب أطقم التمريض أثناء المرور على المستشفيات على معايير أمن وسلامة المريض والتسجيل بالسجلات وتذاكرالمرضى"على رأس العمل"،وأيضا المرورعلى مستشفيات(الواسطى،الحميات،الرمد،الصدر،ناصر،مستشفى 24سرير،سمسطا ) ، فضلاً عن المرور الصباحي والمسائي على الوحدات الصحية بكل من (ميهوب الديب، قمن العروس، إفوة، الميمون، كوم أبوخلاد، الرياض، أشمنت، بهبشين، الزيتون، البرج، رعاية ناصر، مركز طبي ناصر، رعاية الطفل بعبد السلام عارف، بليفيا، الدوالطة، مركز طبي الغمراوي، سنور، الحلابية، المرماح، كفر أبو شهبة، ننا، البديني، قاي، تمام كساب، نزلة البرقي، أبسوج، منشأة عمرو) وتم الشرح" على رأس العمل" على كيفية التسجيل بالسجلات وتصحيح الأخطاء الموجودة بالسجلات.

في حين قامت إدارة الرعاية الأساسية بإعداد البيان الخاص بتردد الوحدات المركزية عن شهر مايو الماضي، والمرور على الوحدات بجميع الإدارات للمتابعة ووضع حلول لأية عقبات تواجه العمل، وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى الوزارة ، علاوة على تنفيذ حركة نيابات سبتمبر2018، وتسليم أطباء تكليف دفعة 2017 .

وفي برنامج رعاية غير القادرين تم تعميم البرنامج على 146 وحدة صحية ، وإنهاء إجراءات عدد 100 حالة للمرضى غير القادرين ما بين عمليات وأشعة وعلاج وتحاليل، وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.

وقام مركز معلومات المديرية بعقد دورة تدريبية خاصة بأعمال بنوك الدم وربطها بمبادرة القضاء على فيروس سي بمحافظات بني سويف،الفيوم والمنيا، بجانب تسليم عدد 6 كارت "بدل فاقد" للمواطنين ممن سبق لهم تحليل فيروس سي ضمن حملة 100 مليون صحة.

كما تم عقد إدارة الثقافة الصحية 13 ندوة تثقيفية عن (إلتهاب الحلق ، النزلات المعوية، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، النظافة العامة، إلتهاب اللوزتين، الجديري المائي، الحساسية الحشرية، الفيروسات الكبدية، السعال الديكي)،حيث اقيمت هذه الندوات في عدد من المواقع منها المركز الطبى بالغمراوى، مركزي الأمل والحياة للغسيل الكلوى، ومقرات بعض الحضانات.