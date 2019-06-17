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"صحة الإسكندرية" تلزم المستشفيات بالتسجيل الطبى للمرضى وتفعيل لجنة الوفيات

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:45 ص
"صحة الإسكندرية" تلزم المستشفيات بالتسجيل الطبى للمرضى وتفعيل لجنة الوفيات اجتماع وكيل صحة الإسكندرية مع مديرى المستشفيات
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد الدكتورعلاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعا مع مديرى المستشفيات والإدارات الفنية ومديرى الطب العلاجى بالمناطق الطبية، بحضور الدكتور محمود زهران وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة صافيناز رمضان مدير عام الشئون العلاجية بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد.

تناول الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بالمستشفيات خلال الفترة القادمة، وأكد عثمان، خلالها على ضرورة الاهتمام بالتسجيل الطبى واستكمال البيانات والمعلومات الطبية للمرضى على الوجه الأكمل، كما أكد على تفعيل لجنة الوفيات بالمستشفى التى تعد تقريرا شاملا عن كل حالة وفاة للتأكد من إتباع الإجراءات الطبية السليمة وعدم حدوث خطأ طبى أو إهمال.

ونبهت الدكتورة صافيناز رمضان إلى أهمية استكمال النواقص من المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والاستعداد الدائم لأى طارئ، وكذلك الاهتمام بحصر وصيانة الأجهزة الموجودة بالمستشفى .

على جانب آخر، توجه وكيل وزارة الصحة لزيارة مستشفى رأس التين العام وأستقبل خلالها مصطفى لبهان، الذى قام بالتبرع بحضانة لوحدة الأطفال المبسترين بالمستشفى بقيمة 24500 جنيه، حيث تم توريد وتركيب الحضانة ليصبح عدد الحضانات بالمستشفى 14 حضانة، توجه بعدها لتفقد إلى مركز أبحاث طب الأسنان تفقد خلالها سير العمل المركز وحسن أداء الخدمة للمرضى.

 

 

 


الاسكندرية

مستشفيات الاسكندرية

التسجيل الطبى للمرضى

سجل الوفيات

وكيل صحة الاسكندرية

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