شقيقان يذبحان سائقا للاستيلاء على توك توك بالإسكندرية

كتب ــ محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

حاول مسجل خطر وشقيقه في الإسكندرية السطو على توك توك لسرقته، لكن سائقه قاومهما فقررا التخلص منه بذبحه وتم القبض عليهما.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغاً بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بمنطقة نجع العرب بدائرة القسم، بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة نجع إسو بدائرة القسم، وبها جرحين ذبحيين بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسم والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالى وبالقرب من الجثة توك توك بداخله آثار دماء وسلاح أبيض.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام تحديد مرتكبى الواقعة " نقاش ، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح أبيض ، ضرب" وشقيقه عاطل ، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث بقصد السرقة، حيث أكد المتهم الأول سابقة عقدهما العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك عشوائياً كرهاً عن قائدها، وأعدا لذلك سلاح أبيض "سكين" ، ويوم الحادث استقلا التوك توك قيادة المجنى عليه بزعم توصيلهما إلى منطقة المتراس بدائرة القسم ولدى وصولهم إلى مكان الواقعة حاولا الإستيلاء على التوك توك عقب تهديدهما المجنى عليه بالسكين ، إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب بزجاجة فارغة محدثاً إصابات بهما فقاما بالتعدى عليه بالسكين محدثين إصابته التى أودت بحياته ولم يتمكنا من سرقة التوك توك وإستوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما ، وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الحادث وعليها أثار دماء، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.