سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 12:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

شقيقان يذبحان سائقا للاستيلاء على توك توك بالإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:25 م
شقيقان يذبحان سائقا للاستيلاء على توك توك بالإسكندرية المتهمان عقب القبض عليهما
كتب ــ محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حاول مسجل خطر وشقيقه في الإسكندرية السطو على توك توك لسرقته، لكن سائقه قاومهما فقررا التخلص منه بذبحه وتم القبض عليهما.
 
تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغاً بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بمنطقة نجع العرب بدائرة القسم، بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة نجع إسو بدائرة القسم، وبها جرحين ذبحيين بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسم والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالى وبالقرب من الجثة توك توك بداخله آثار دماء وسلاح أبيض.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام تحديد مرتكبى الواقعة " نقاش ، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح أبيض ، ضرب" وشقيقه عاطل ، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث بقصد السرقة، حيث أكد المتهم الأول سابقة عقدهما العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك عشوائياً كرهاً عن قائدها، وأعدا لذلك سلاح أبيض "سكين" ، ويوم الحادث استقلا التوك توك قيادة المجنى عليه بزعم توصيلهما إلى منطقة المتراس بدائرة القسم ولدى وصولهم إلى مكان الواقعة حاولا الإستيلاء على التوك توك عقب تهديدهما المجنى عليه بالسكين ، إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب بزجاجة فارغة محدثاً إصابات بهما فقاما بالتعدى عليه بالسكين محدثين إصابته التى أودت بحياته ولم يتمكنا من سرقة التوك توك وإستوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما ، وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الحادث وعليها أثار دماء، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم القتل

سرقة توك توك

جرائم التوك توك

جريمة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة