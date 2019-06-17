شركتا "أو سى آى إن فى" و"أدنوك" تتفقان على إنشاء أكبر شركة للأسمدة النيتروجينية بالشرق الأوسط

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت شركة "أو سي آي إن في"، اليوم، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتنص الشراكة على إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستصبح الشركة الجديدة أكبر منصة ترتكز على تصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر منتج لها على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا.

وبحسب التقارير المبدئية لعام 2018، تقدر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة بـ 1.74 مليار دولار. وستمتلك شركة "أو سي آي" نسبة قدرها 58% في رأس مال الشركة الجديدة مقابل نسبة قدرها 42% لصالح شركة ادنوك .

ويعزز الدمج الحضور الجغرافي لمنصة الإنتاج في الشرق الأوسط بما يتيح الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، مما يعزز الحصة السوقية ويضمن خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم. وسيكون للشركة الجديدة فريق تجاري مركزي، تدعمه بنية تحتية فعالة للتخزين والتوزيع تُمكنه من الوصول إلى الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي.

وتتميز الشركة الجديدة بامتلاك أصول متطورة وحديثة تتميز بانخفاض تكاليف صيانتها وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة، مما يدعم قدرات الشركة على تحقيق أرباح مجزية للمساهمين وزيادة فرص النمو والتوسع العضوي وغير العضوي في المستقبل.

وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة، وقعت "أدنوك للأسمدة"، أيضاً على اتفاقية جديدة مع شركة أدنوك والتي تهدف الى تزويد الشركة من منصاتها في مدينة الرويس الصناعية بإمدادات الغاز على المدى الطويل، والذي يمثل المواد الخام الأولية المطلوبة في عمليات الإنتاج وذلك بناءً على معادلة سعرية تنافسية.

وسيتولى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك و شركاتها، رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة والذي ستضم 6 أعضاء ترشحهم شركة "أو سي آي"، و4 أعضاء ترشحهم أدنوك، وسيكون المقر الرئيسي لها في إمارة أبوظبي كما سيتم تسجيلها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في الإمارة.

وسيشغل ناصف ساويرس منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة "أو سي آي إن في"، وسيدعمه فريق إدارة مشترك من كبار المديرين التنفيذيين من ذوي الخبرة من شركتي "أو س آي" و"أدنوك"، بهدف دعم جهود خلق وتعزيز القيمة من خلال مساهمتهم في تحقيق التكامل والدمج بين العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد والتسويق والتجارة عبر المنصة المشتركة.

وقال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي آي إن في": "نحن فخورون ومسرورون بإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع أدنوك التي تمتلك استراتيجية واضحة للتكرير والبتروكيماويات مع التركيز على تعزيز وزيادة القيمة. وتتميز هذا الشراكة بإنشاء منصة تصديرية تعتبر الأولى من نوعها وكذلك وجود أفضل معايير التحويل النقدي، ونحن واثقون بأن هذه المنصة تمتلك قدرات كبيرة لتحقيق القيمة والنمو في المستقبل وذلك بفضل دعم وتوجيه مساهميها ".

من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات استراتيجية نوعية وراسخة تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا إبرام هذه الشراكة مع شركة ’أو سي آي‘ الرائدة عالمياً في صناعة الأسمدة النيتروجينية، والتي تهدف لتحقيق طموحاتنا ورؤيتنا في مشروعنا المشترك الجديد لصناعة الأسمدة، حيث يمثل تجميع الأصول والقدرات المتميزة التي يمتلكها كل طرف مهمة تُمكننا من تحقيق قفزة كبيرة لنصبح أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية على مستوى العالم، كما تسهم في تعزيز القيمة لكلا الطرفين من خلال تأسيس شركة جديدة رائدة عالمياً تتيح لنا الوصول إلى أسواق جديدة، مما يعود بالنفع على عملائنا الحاليين والجدد ".

وأضاف: "يأتي هذا المشروع المشترك الفريد متماشياً مع نهج أدنوك في التعاون مع شركاء قادرين على تحقيق قيمة إضافية، كما يسهم في تحسين التدفقات النقدية من محفظة أعمال أدنوك في مجال صناعة الأسمدة، ويدعم أهدافنا في جذب المستثمرين إلى الرويس من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز والخدمات اللوجستية عالية الجودة التي تقدمها، بالإضافة إلى موارد الغاز الغنية المتاحة في دولة الإمارات وفقاً لشروط تجارية جذابة. وتعد هذه الخطوة كذلك إنجازاً آخر ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وخططنا الطموحة للتوسع في محفظة عملياتنا في مجال التكرير والبتروكيماويات".

وتمتلك "أدنوك للأسمدة" سجلاً حافلاً في مجال إنتاج الأسمدة يمتد لأكثر من 35 عاماً، وتدير مصنعين في مجمع أدنوك المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في الرويس في دولة الإمارات. وبدأ مصنعها الأول " فرتيل-1" بإنتاج الأمونيا واليوريا في عام 1983، فيما بدأ مصنعها الثاني "فرتيل-2" العمل في عام 2013 ويبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية السنوية 1.2 مليون طن من الأمونيا و2.1 مليون طن من اليوريا. وتقوم شركة أدنوك للأسمدة بتسويق وبيع حبيبات اليوريا للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك شبه القارة الهندية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. وتعد أدنوك حالياً المساهم الوحيد في أدنوك للأسمدة بعد استحواذها على حصة 33% التي كانت تمتلكها شركة "توتال" في أواخر عام 2018، حيث يعد هذا الاستحواذ دليلاً على التزام أدنوك طويل الأجل بقطاع الأسمدة ورغبتها القوية في سرعة متابعة فرص النمو الجديدة.

وتغطي القدرات الإنتاجية العالمية لشركة "أو سي آي إن في" ثلاث قارات وتتألف من حوالي 14 مليون طن متري سنوياً من الأسمدة النيتروجينية، والميثانول، وسائل عادم الديزل، والميلامين، والمنتجات النيتروجينية الأخرى، بما يخدم العملاء الزراعيين والصناعيين حول العالم. وتشمل أصول "أو سي آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الشركة المصرية للأسمدة، وحصة تبلغ 60% في الشركة "المصرية للصناعات الأساسية"، وحصة 51% في شركة "سورفيرت" في الجزائر، ومنصة تجارية عالمية يقع مقرها في دولة الإمارات. ويمكن لمنشآت شركة "أو سي آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من إجمالي الأمونيا و2.9 مليون طن من اليوريا سنوياً. ويمكن للمنصة التجارية التابعة لشركة "أو سي آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوصول بفعالية إلى قاعدة متنوعة من العملاء ولديها إمكانية الوصول إلى بنية تحتية رئيسية للتوزيع.

ومن المتوقع استكمال اتفاقية الشراكة في الربع الثالث من عام 2019، ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

وقام "جيه بي مورغان" بمهمة مستشار مالي خاص، وقام "كليري جوتليب وهاملتون" بمهمة المستشار القانوني لـ "أو سي آي". في العملية، وقام "سيتي" بمهمة المستشار المالي الحصري، وقام "شيرمان وستيرلينغ بمهمة المستشار القانوي لأدنوك في هذه العملية.