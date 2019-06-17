شحن 3500 طن أسمنت وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الاثنين 23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة SOUMAYA .J وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 81 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.