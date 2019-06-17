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شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى مريم مصطفى
كتبت ــ ريم عبد الحميد

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أحكام صادمة أصدرتها محكمة نوتنجهام البريطانية فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، بعد تعرضها لاعتداء وحشى، فيما سيتم إصدار دفعة جديدة من الأحكام فى وقت لاحق من الشهر الجارى فى جريمة صنفها كثيرون بالاعتداء العنصرى.

وفى السطور التالية، يستعرض "اليوم السابع" التسلسل الزمنى لقضية الطالبة مريم مصطفى..

ـ فى 20 فبراير 2018، تعرضت الطالبة مريم مصطفى لاعتداء فى مدينة نوتنجهام من قبل 6 فتيات.

ـ تعدت الفتيات على مريم بالركل واللكم بشكل وحشى.

ـ دخلت الطالبة المصرية المستشفى لتلقى العلاج لمدة زادت على 3 أسابيع.

ـ فى 14 مارس من العام نفسه، لفظت مريم أنفاسها الأخيرة.

ـ قال الطب الشرعى أن سبب الوفاة "سكتة دماغية".

ـ خلال تلك الفترة ألقت الشرطة القبض على 6 فتيات متهمات بارتكاب الحادث.

ـ فى 29 إبريل الماضى، أقرت المتهمات الـ6 بقيامهن بـ"دور" فى الاعتداء على مريم.

 ـ خضعت المتهمات لعدد من الجلسات أمام القضاء البريطانى.

ـ 13 يونيو، استبعدت محكمة نوتنجهام تهمة "القتل العمد"

ـ قالت المحكمة فى الجلسة نفسها إن الهجوم هو "اعتداء" ولكنه ليس اعتداء عنصريا.

ـ 14 يونيو، قضت المحكمة بـ8 أشهر سجن لمتهمة تبلغ من العمر 20 عاماً، تدعى ماريا فريزر.

ـ ستقضى فريزر عقوبتها فى دار لرعاية الأحداث.

ـ امتنعت المحكمة عن عقوبة مراهقتان فى جلسة الجمعة.

ـ ومن المقرر النظر فى أوراق 3 متهمات أخريات فى جلسة 19 يونيو الجارى.

 


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اليوم السابع بلس

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