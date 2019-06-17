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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدى

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:00 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدى شعار سرطان الثدى
كتبت فاطمة ياسر

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مرض سرطان الثدى يعد من الأمراض التى تصيب النساء والرجال، ولكن نسبة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال، فهناك نسبة كبيرة من السيدات مصابات بهذا المرض الذي يتسبب في تغير حياتها للأسوأ، ويتسبب فى شعورهن بالخوف من تساقط الشعر وتغير الملامح، ورحلة العلاج الطويلة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل شيء يخص مرض سرطان الثدى، وذلك وفقا لموقع "webmed" و " breastcancer" و"healthline".

ماذا يحدث فى حياة النساء عند علمهن بالإصابة بسرطان الثدى؟

عند إجراء الأشعات التى توضح حقيقة الإصابة بالمرض تصاب الكثيرات بالقلق وتؤرق حياتهن نتيجة للخوف من الإصابة بهذا المرض، وعند إثبات الإصابة بالسرطان الثدي ينتابهن الكثير من القلق والخوف نتيجة للتعرض لرحلة علاج كيميائية ودوائية لفترة زمنية طويلة، كما أن تساقط الشعر وتغير ملامح البشرة.

ما هو السبب وراء الإصابة بسرطان الثدى؟

الإصابة بالسرطان نتيجة لحدوث تغيرات غير طبيعية في الجينات المسئولة عن تنظيم ونمو فى الثدي، وهذه الخلايا قد تكون سليمة وطبيعية أو حاملة للورم الخبيث، وفى جميع الأحوال نجد أن إجراء بعض التحاليل والأشعات التوضيحية يعد من أهم الأمور والنصائح.

يبدأ الإصابة بسرطان الثدي في خلايا الفصوص والغدد المسئولة عن إنتاج الحليب في الثدي، وقد يمتد السرطان إلى الغدد الليمفاوية بالجسم، ويجب سرعة العلاج تجنبا لحدوث أى مشاكل صحية.

ما هى الأشعات التى تكشف مرض سرطان الثدى؟

هناك العديد من الأشعات التي ينصح القيام بها عندما تشعر المرأة بألم ووجود تجمد فى الثدى، أو نزول إفرازات من الحلمة، ففى البداية عليها القيام بإجراء سونار على الثدى سيوضح الأمر إلى حد ما، ثم القيام بالماموجرام، المسئولة عن اكتشاف حقيقة الإصابة بسرطان الثدى.


سرطان الثدي

الاصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي والاصابة به

اسباب الاصابة بسرطان الثدي

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