سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 10:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

سم العقرب أحدث وسيلة لعلاج السل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:30 م
سم العقرب أحدث وسيلة لعلاج السل.. اعرف التفاصيل عقرب
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث كشفت أن سم العقرب يمكن استخدامه لمكافحة الالتهابات البشرية وقتل البكتيريا دون آثار سامة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيحتوي السم على اثنين من المواد الكيميائية التي اكتشف العلماء أن لديها قدرات مضادة للبكتيريا وتمكنت من قتل السلالات المسئولة عن أمراض مثل السل.

وأشار الباحثون إلى أن السم مأخوذ من العقرب Diplocentrus melici، الموجود في المكسيك، لأنه تمكن من محاربة البكتيريا دون إتلاف الأنسجة الصحية في تجربة على الفئران.

ولكن العلاج صعب الحصول عليه من هذه الحشرة المميتة، حيث إن العلماء ينتجون الدواء لأغراض العلاج الذى سيكلف حوالي 34 مليون جنيه إسترليني.

وقال البروفيسور "ريتشارد زارى"، من جامعة ستانفورد، مؤلف كتاب بارز: "هذه المركبات قد لا تكون العنصر السام في السم، وليس لدينا أي فكرة لماذا يصنع العقرب هذه المركبات، فهناك المزيد من الألغاز".

ووجد الباحثون مركبين كيميائيين أساسيين يدعوان البنزكوينون، وكل من المركبات لديها بنية جزيئية مماثلة واحد يحتوي على oxgygen والآخر على الكبريت.

وقال البروفيسور زاري: "كان لدينا 0.5 ميكرولتر من السم فقط للعمل معه، وهذا هو أقل بعشر مرات من كمية الدم التي سوف تمتصها البعوضة في وجبة واحدة".

ووجد الفريق أن مادة البنزوينون الحمراء وهي إحدى المواد الكيميائية، دمرت فعليًا المكورات العنقودية الذهبية، والتي تسبب التهاب الجلد عادة.

وفي الوقت نفسه كان مادة البنزوينون ذات اللون الأزرق قاتلة لسلالات البكتيريا المسببة للسل - سواء الطبيعية أو المقاومة للعقاقير.

جدير بالذكر أن مرض السل أحد أهم أسباب الوفاة في العالم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، حيث أصاب 10 ملايين شخص وقتل 1.6 مليون شخص في عام 2017.


عقرب

سم العقرب

علاج السل

علاج السل بسم العقرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة