سقوط 3 عاطلين بحوزتهم سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كل من المتهم "خميس.أ.م" 35 عام والمتهم "هشام.ع.ص"16 عام والمتهم "كريم.ع.ص"14 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز فايد بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش " و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جرام و3 هواتف محمولة .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.