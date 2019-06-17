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سقوط عصابة سرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:20 م
سقوط عصابة سرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى سرق كميات من المشغولات الذهبية والفضية من داخل 10 شقق بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر ، بلاغا من مواطن بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة  4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان مُقيمان بدائرة القسم ، لأحدهما معلومات جنائية.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواه"-  2 عتله حديدية و مفك - مجموعة من المفاتيح المصطنعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجنى عليه بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما ، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بإسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون" .

 

كما اعتراف بقيامهما بإرتكاب 9 حوادث بذات الإسلوب بدائرة القسم ، وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية ( 70 خاتم - 51 دبلة - 14 خاتم "صغير الحجم"- 5 سلاسل - 15 إنسيال - 6 قرط) ، و كميات من المشغولات الفضية (174 خاتم - 69 دبلة - 3 إنسيال - 23 قرط - 3 ميدليات - 86 حرف)لدى عميلهما سيئ النية ويعمل سائق  و أمكن ضبطه ، وضبط (2 شاشة LCD - جهاز كمبيوتر "لاب توب") لدى عميلهما "سيئ النية" عامل  - مُقيم دائرة قسم الجمالية) أمكن ضبطه ، وضبط17 ساعة يد) بمسكن أحد المتهمان ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الحوادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


سرقة مشغولات بمدينة نصر

جريمة سرقة

تشكيل عصابى يسرق الشقق

مباحث مدينة نصر

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