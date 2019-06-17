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سقوط عاطل وبحوزته 2 بندقية آلية و13 خزينة و200 طلقة نارية بالعمرانية

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:58 م
سقوط عاطل وبحوزته 2 بندقية آلية و13 خزينة و200 طلقة نارية بالعمرانية سلاح - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى- محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة لاتجاره فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزته 2 بندقية آلية و13 خزينة و200 طلقة نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص سبق اتهامه فى 5 قضايا "ضرب ، تعاطى مخدرات ، خطف واحتجاز ، انتحال صفة" بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة العمرانية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بمنطقة أبو زارع بالعمرانية، وبحوزته عدد 2 بندقية آلية و13 خزينة و200 طلقة نارية من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


ضبط سلاح نارى بالعمرانية

ضبط خط العمرانية

سلاح نارى

منطقة أبو زارع

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