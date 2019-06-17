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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 17-6-2019 والعملة السعودية تستقر مقابل الجنيه

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:22 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 17-6-2019 والعملة السعودية تستقر مقابل الجنيه الريال السعودى
كتبت- هبة حسام

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اختتم سعر الريال السعودى، تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 17-6-2019، على استقرار أمام الجنيه المصرى، مسجلاً 4.44 جنيه للشراء، و 4.47 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بينما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

 


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اخبار الاقتصاد

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