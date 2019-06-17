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سعر الدولار اليوم الاثنين 17-6-2019 وتباين العملات فى البنوك

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:10 م
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-6-2019 وتباين العملات فى البنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام

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تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 17-6-2019، حيث سجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 16.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الاثنين، كما يلى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.68جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.72جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

 

 


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