سعر الدولار اليوم الاثنين 17-6-2019 وتباين العملات فى البنوك

تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 17-6-2019، حيث سجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 16.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الاثنين، كما يلى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.68جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.72جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.69جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
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