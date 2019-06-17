سعر الدولار اليوم الاثنين 17-6-2019 وتباين العملات فى البنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 17-6-2019، حيث سجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 16.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الاثنين، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.68جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.72جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع