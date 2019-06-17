زوجة رئيس نيسان السابق كارلوس غصن تناشد ترامب مساعدته

رويترز

ناشدت زوجة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إثارة قضية زوجها مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى خلال قمة لقادة مجموعة العشرين تعقد الشهر الجارى.

وقالت كارول غصن المولودة فى بيروت والتى تحمل جواز سفر أمريكيا لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "أود أن يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الوزراء آبى عن الظروف العادلة، ظروف المحاكمة العادلة، وأن يسمح لى بالحديث إلى زوجى وأيضا أن يحترم مبدأ المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته".

ومن المقرر أن يستضيف آبى قادة الدول الأخرى الأعضاء فى مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية يومى 28 و29 يونيو.

ويواجه غصن، الذى يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، تهم ارتكاب مخالفات مالية وقد قال إنه ضحية انقلاب فى مجلس الإدارة متهما زملاءه السابقين بطعنه فى الظهر والتآمر للإطاحة به من رئاسة نيسان.

وقالت كارول إنها لم تتحدث إلى زوجها منذ إعادة إلقاء القبض عليه فى 4 أبريل قبل الإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أسابيع. وأضافت "قالوا له إن أحد شروط الكفالة، القيود، أنه غير مسموح له الحديث إلى أو الحديث معى وهو ما أراه غير إنسانى".

ومضت تقول "كان ممكنا التعامل مع كل هذا داخليا فى حدود الشركة. لم تكن هناك حاجة لأن يصل (الأمر) إلى هذا المدى وفوق كل ذلك زوجى برئ وستثبت الحقيقة مع الوقت".

وفى أبريل ناشدت كارول الحكومة الفرنسية بذل المزيد لمساعدة زوجها الذى ينفى التهم الموجهة له.