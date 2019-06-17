زلزال قوته 6.2 درجة فى شرق إندونيسيا

رويترز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا اليوم الاثنين لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار.