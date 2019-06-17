زلزال جديد بقوة 4ر5 درجة يضرب جزر كرمادك جنوب المحيط الهادى

كتب محمد تهامى زكى

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر "جزر كرمادك" الواقعة فى جنوبى المحيط الهادئ اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر موقع "إيرثكويك ريبورت" المعنى برصد الزلازل، أن الزلزال وقع الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على عمق 12 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7.4 بمقباس ريختر، ضرب نفس الجزر فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، مما جعل الدفاع المدنى النيوزيلندى يحذر من وجود تسونامى وفقا لإعلان المعهد الأمريكى للمسح الجيولوجى.