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زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسى تدعو الجمهوريين ومعادين ماكرون لجسة نقاش

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:28 ص
زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسى تدعو الجمهوريين ومعادين ماكرون لجسة نقاش لوبان
كتب: أحمد علوى

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قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسى اليمنى المتطرف، اليوم الأحد إنها مستعدة "للمناقشة" مع حزب الجمهوريين ومعادين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى خطوة منها لمحاولة حشد الاصوات لصالحها وهو ما يؤهلها" للفوز في جميع الانتخابات المقبلة وحتى الوصول للاليزيه.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى ،نحن مستعدون للنقاش مع الجمهوريون، وكل من لا يريدون ان يكونوا مجندين لمصالح الرئيس الفرنسى.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، تهدف هذه الدعوة ، الموجهة أيضًا إلى معادين ماكرون، إلى بناء "قوة وشعبية كبيرة ستتسبب في غضون ثلاث سنوات فى هزيمة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقالت الصحيفة أن لوبان تدافع عن استراتيجية "شبكة إقليمية" لحشد البلديات وهي "الخطوة الأولى من التسلسل الإقليمي" الذي سيؤدي إلى فوزها فى الانتخابات الإقليمية في عام 2021.

 

 


فرنسا

اليمين المتطرف فى فرنسا

لوبان

ماكرون

مارين لوبان

حزب التجمع الفرنسى

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