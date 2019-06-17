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زراعة 67 ألف فدان محاصيل صيفية بالوادى الجديد

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:42 م
زراعة 67 ألف فدان محاصيل صيفية بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن إجمالى المساحات المنزرعة بالمحاصيل والخضر الصيفية حتى الآن بلغت 67718 فدانا على مستوى المحافظة بمناطق زراعات آبار التمليك والأراضى الجديد والأراضي التي تم تقنين وضع اليد بها. 

وقال المرسي، اليوم الاثنين، إن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحاصيل بلغت 67204 أفدنة ومن أهم المحاصيل المنزرعة خلال الموسم الصيفي هي زراعات الذرة الشامية والتي بلغت مساحتها 32080 فدانا، بجانب زراعة 514 فدانا من الخضر والموسم الصيفى ممتد وهناك توسعات في والزراعات أبرزها الذرة الشامية والرفيعة. 
 
وأشار إلى توافر كميات من الأسمدة بمقار الجمعيات الزراعية التعاونية، وذلك لضمان تسميد المحاصيل الصيفية على مستوى القرى والمدن بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأرصدة الأسمدة.
 
 
 
 

 


زراعة الوادى الجديد

محاصيل صيفيه

الذره الشاميه

الخارجه

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