زراعة 67 ألف فدان محاصيل صيفية بالوادى الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن إجمالى المساحات المنزرعة بالمحاصيل والخضر الصيفية حتى الآن بلغت 67718 فدانا على مستوى المحافظة بمناطق زراعات آبار التمليك والأراضى الجديد والأراضي التي تم تقنين وضع اليد بها.
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أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن إجمالى المساحات المنزرعة بالمحاصيل والخضر الصيفية حتى الآن بلغت 67718 فدانا على مستوى المحافظة بمناطق زراعات آبار التمليك والأراضى الجديد والأراضي التي تم تقنين وضع اليد بها.
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