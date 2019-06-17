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رصد طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من منطقة كالينينجراد الروسية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:09 م
رصد طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من منطقة كالينينجراد الروسية طائرة استطلاع ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكى أجرت طيرانا استطلاعيا بالقرب من حدود منطقة كالينينجراد الروسية.

وأوضحت (سبوتنيك) -نقلًا عن موقع (Plane Radar)- أن طائرة استطلاع أمريكية من نوع (RC-135V Rivet Joint) تحمل رقم (64-14845) أقلعت من قاعدة ميلدينخولل فى بريطانيا، وبعد ساعتين تم رصد الطائرة على حدود منطقة كالينينجراد فى أقصى غرب روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد العديد من طائرات الاستطلاع الأجنبية -وخاصة الأمريكية- على الحدود الروسية فى الآونة الأخيرة، كما تم رصد مثل هذه الطائرات على مسافات ليست بعيدة عن قاعدة "حميميم" الروسية فى سوريا.

 


طائره استطلاع

امريكا

روسيا

كالينينجراد

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