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رجل الأعمال هانى العسال يتبرع ببناء أول مدرسة حكومية بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:59 م
رجل الأعمال هانى العسال يتبرع ببناء أول مدرسة حكومية بالعاصمة الإدارية هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة
كتب هانى الحوتى

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تبرع رجل الأعمال هانى العسال ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة، ببناء أول مدرسة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11800 متر مربع بإجمالى 56 فصلا بتكلفة تقدر بنحو 25 مليون جنيه، وذلك ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة "مع بعض نكبر" للإهتمام بملف التعليم والثقافة فى مصر.
 
 
وفى هذا الإطار أشاد هانى العسال ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا : إن المشروع توفر فيه 3 عوامل عبقرية، الأولى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، البطل بإنشاء العاصمة، وهى أول مشروع ينشئ فى مصر بعد 150 عاما من إنشاء العاصمة السابقة، ثانى عامل وهو عبقرية التخطيط، الذى أشرف عليه الدكتور مصطفى مدبولى ،  منذ توليه رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، مستعينا بأكبر بيوت الخبرة فى أمريكا وإنجلترا لاستيفاء احتياجات الدولة من الكثافة السكنية، العامل الثالث عبقرية الموقع، إذ تم اختيار موقعها فى شرق القاهرة، حيث يتجه الاستثمار فى مصر جهة الشرق.
 
وأضاف العسال، خلال مؤتمر صحفى عصر اليوم الاثنين، أن اختيار شركة مصر إيطاليا ملف التعليم ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة، تأتى وفقا لرؤية الشركة لتطوير بناء الإنسان المصرى، واستمرار لتنفيذ سياستها الواضحة لخدمة وتنمية مصر، ويتوافق مع توجه الدولة فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان، والاستثمار فى تنمية البشر، وكذلك السياسة العامة للدولة نحو التوسع فى البناء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وتتولى شركة مصر إيطاليا تمويل المشروع بالكامل، على أرض ممنوحة من جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وتتكفل الهيئة الهندسية بأعمال البناء، وهيئة الأبنية التعليمية تنفيذ المدرسة بما يتوافق مع معايير وزارة التربية والتعليم.
 
وأوضح هانى العسال، أن المدرسة الجديدة  تقام على مساحة  11800متر مربع، ويبلغ عدد فصولها 56 فصلًا، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليون جنيه، على أن تخدم طلبة التعليم الأساسي الابتدائى والإعدادى والثانوى الذين يبلغ عددهم 1500 طالبًا، ومن المقرر أن تنتهى الأعمال الانشائية فى سبتمبر القادم، متابعا أن الاهتمام بالأنشطة المدرسية والثقافية المختلفة يعد من أهم المسئوليات التى تهتم بها مصر ايطاليا القابضة فى مشروعاتها الثقافية، ولذلك تم تزويد المدرسة بمسرح، وملاعب، ومعامل متخصصة للكمبيوتر والوسائط المتعددة.
 
وأشار العسال، إلى أن شركة مصر إيطاليا القابضة ، لديها برنامج واضح فى هذا الملف، حيث تعد هذه المدرسة هى الثالثة، ضمن برنامجها التنموي التنويري "مع بعض بنكبر" ، بعد مدرسة أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية التى تم افتتاحها 2017 بمحافظة جنوب سيناء، ومدرسة "طنط جزيرة" الابتدائية بمحافظة القليوبية، والتى تم تشغيلها العام الحالى، باستثمارت تقدر بنحو 9 ملايين جنيها لكلا المدرستين. 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

مصر ايطاليا

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العاصمة الإدارية

مدرسة

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