راجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.84% خاسرة 88.04 نقطة، لتصل إلى مستوى 10384.88 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 14.8 مليون سهم بقيمة 119.9 مليون ريال قطرى عبر 2727 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 35 سهما، واستقر سهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.11%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.