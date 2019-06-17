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رئيس وزراء كندا يبحث جهود الارتقاء بحقوق الإنسان مع المفوضة السامية

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:09 م
رئيس وزراء كندا يبحث جهود الارتقاء بحقوق الإنسان مع المفوضة السامية رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الاثنين، مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، فى أوتاوا، الجهود المبذولة للارتقاء بقضية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين فى شتى أنحاء العالم.

وأكد ترودو، دعم كندا المستمر لدور المفوض السامى فى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشددا على أهمية أن يكون صوتا للفئات الضعيفة والأقليات.

وتناول اللقاء القضايا التى تثير قلقا خاصا فى جميع أنحاء العالم، حيث أكدا من جديد أهمية التعاون الدولى لمواجهة التحديات الناشئة لنظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف والقانون الدولى، فيما وجه ترودو الشكر للمفوضة السامية لزيارتها كندا ولقائها بالعديد من الكنديين النشطين فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فى ذلك الشعوب الأصلية.

 


رئيس الوزراء الكندى

المفوضة السامية لحقوق الانسان

الامم المتحدة

حقوق الاقليات

حقوق الانسان

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