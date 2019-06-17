رئيس وزراء اليونان: سنعاقب تركيا إذا ثبت تنقيبها عن الغاز غربى قبرص

أثينا (رويترز)

قال رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، الأحد، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما فى الاتحاد الأوروبى لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربى قبرص.

وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز فى شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية، وترسو سفينة تنقيب تركية غربى قبرص منذ مايو الماضى.

وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التى يمكن للجزيرة استخدامها فى أغراض تجارية.

وقال تسيبراس للصحفيين: "اتفقنا على تجهيز الساحة فى الأسبوع المقبل لكى تتخذ القمة (قمة الاتحاد الأوروبي) القرارات ذات الصلة وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب من جانب أنقرة فى المنطقة الاقتصادية لقبرص".

واليونان حليف وثيق لحكومة نيقوسيا ولها أيضا نزاعات مع أنقرة منذ عقود فى قضايا ترتبط بالمجال الجوى فوق بحر إيجة، وحقوق تعدين بنفس المنطقة.